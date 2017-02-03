У Туреччині затримали більше 400 ІДІЛовців

Політика

Глибока глотка

Глибока глотка

Апарат Верховної Ради оприлюднив цікаву статистику за 2016 рік. Виявилося, що від громадян до ВРУ надійшло 2243 запити на інформацію. >>

Пора на вихід: чи можуть цього року відбутися дострокові вибори до Ради

Пора на вихід: чи можуть цього року відбутися дострокові вибори до Ради

Коли зараз говорять про те, що серед політичного істеблішменту майже не існує сил, зацікавлених у дострокових парламентських виборах, подібні тези вщент розбиваються об один важливий контраргумент. >>

Економіка

Чорне золото у цейтноті: нинішнє подорожчання нафти може бути останнім

Чорне золото у цейтноті: нинішнє подорожчання нафти може бути останнім

Світові ціни на нафту змінюються стрибками: за невеличким падінням слідує маленький стрибок — і так по колу. Світовий банк, МВФ, інші експерти нещодавно змінили свої прогнози вартості чорного золота у 2017 році — у бік збільшення. >>

Ферма для родинного дозвілля: як працює сільгоспбізнес у США

Ферма для родинного дозвілля: як працює сільгоспбізнес у США

Схоже, найкращі полуниці з місцевих грядок прощально позирали на нас із відерець покупців-«жайворонків». Дорослі та діти з городиною весело юрмилися перед навісом, де дві продавчині зважували свіжозібрані «трофеї», пересипаючи їх у фірмові паперові пакети. >>

Суспільство

Мрія до Мадрида доведе

Мрія до Мадрида доведе

Єдина дитина подружжя Юлії й Тараса Штрикулів — 13-річний Юрій — бореться з тяжкою хворобою — гострим лімфо­бластним лейкозом. Окрім того, хлопчина має вади слуху. >>

Авдіївка у вогні: городянам загрожує гуманітарна катастрофа, їх готують до евакуації

Авдіївка у вогні: городянам загрожує гуманітарна катастрофа, їх готують до евакуації

Третю добу тривають криваві бої за місто Авдіївка, що на північ від окупованого Донецька. Незважаючи на значні втрати, ворог продовжує затято або з примусу лізти назустріч смерті від української зброї. >>

Історія

Кияни спілкувалися українською 60 років тому

Кияни спілкувалися українською 60 років тому

Щонайменше вісім мешканців Києва з десяти спілкувалися виключно українською мовою у 50-ті роки ХХ століття. При цьому, кияни уникали розмов на політичні теми із незнайомцями у громадському транспорті в ті часи. >>

Російська православна церква хоче загарбати Херсонес Таврійський

Російська православна церква хоче загарбати Херсонес Таврійський

Сімферопольська і Кримська єпархія Російської православної церкви (РПЦ) просить російське агентство з управління дежавним майном (Росмайно) передати їм у безоплатне користування 24 об'єкти музею-заповідника "Херсонес Таврійський" в анексованому Севастополі. >>

Здоров'я

«Пекельне» лихо

«Пекельне» лихо

Одна з найпоширеніших скарг, яка спонукає пацієнтів звернутися до гастроентеролога, — пекуче неприємне відчуття за грудниною, у стравоході, що зазвичай виникає після прийому їжі. >>

Культура

«Воїни світла» і духовний спротив

«Воїни світла» і духовний спротив

Як значиться в анотації премії «Воїн світла» імені Михайла Жизневського, вона «присуджується щорічно за книгу українського або білоруського автора, в якій діє благородний, сміливий герой, який бореться за справедливість, проповідуючи загальнолюдські цінності і є прикладом для наслідування». >>

Павло Вольвач: Я просто повертаю борги, взяті в життя

Павло Вольвач: Я просто повертаю борги, взяті в життя

У шанувальників красного письменства є привід для очікування. «Видавництво Старого Лева» готується здивувати читачів не лише перекладами (наприклад, Гемінґвея, книги якого вперше з часів Незалежності вийдуть в Україні), а й новинками знакових сучасних українських авторів. >>

Спорт

Поворотна точка відліку

Поворотна точка відліку

Тривалий час перебуваючи в тіні майстровитих колег по біатлонній збірній — Олени Підгрушної та сестер Семеренко — Юлія Джима була змушена виконувати роль «покірного грегорі». >>

Юлія Джима стала чемпіоном Європи з біатлону випередивши росіянок (відео)

Юлія Джима стала чемпіоном Європи з біатлону випередивши росіянок (відео)

Українка Юлія Джима виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи з біатлону в польському місті Душніки-Здруй у п’ятницю. У суперечці за "золото" наша 26-річна спортсменка випередила росіянок Світлану Слєпцову - на 27 секунд та Ірину Старих - на 37,8 секунди. >>

Калейдоскоп

Усе заради шоколаду: у Торонто білки регулярно грабують магазин (відео)

Усе заради шоколаду: у Торонто білки регулярно грабують магазин (відео)

Усім відомо, що білочки полюбляють горіхи та інші ласощі. А до того ж, якщо вони живуть у місті, то звикають і до людей, і до шуму авто, і можуть проявляти чудеса винахідливості, щоб отримати улюблені смаколики. >>

Колонки